Madeira sem novos casos

Depois de confirmados dois novos casos de covid-19 na Região, na semana passada, ontem a Madeira voltou a não registar nenhuma nova infecção mantendo-se o total cumulativo de 92 casos positivos identificados. Destes, contam-se 89 recuperados. Os três casos de infecção activos permancem em unidades hoteleiras designadas, sem necessidade de cuidados hospitalares, confirmou ontem o IASaúde através de comunicado. Os três doentes são residentes nos concelhos de Santa Cruz, Funchal e Câmara de Lobos.

Até à data, mostrou ainda o boletim de actualização epidemiológica de ontem, o total de casos suspeitos de covid-19 notificados fixou-se nos 1.546, dos quais 1.454 não se confirmaram. De resto, 1.089 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Região, 521 pessoas em vigilância activa e 568 em autovigilância.

Linhas de atendimento e testes O total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASaúde é agora de 1.405, sendo que 145 pessoas estão a ser acompanhadas pelos profissionais deste Instituto. Os contactos Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizavam, até ontem, 8.732 chamadas. Relativamente a outros testes para despiste de COVID-19 realizados, assinala o IASaúde que o total de amostras processadas no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM é, até à data, 20.796. O número de utentes alvo de teste à covid-19 na RAM já alcançou as 18.598 pessoas.

António Costa anuncia medidas

O Governo da República decidiu ontem prolongar o estado de calamidade em 15 freguesias de cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa onde estão localizados mais novos contágios de covid-19, bem como repor o limite máximo de 10 pessoas por ajuntamento.

No final de uma reunião com os autarcas de Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas e Loures, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o núcleo do problema de novos contágios de covid-19 “centra-se em 15 freguesias do conjunto destes concelhos”, que serão sujeitas a novas medidas de confinamento que entraram em vigor às zero horas de hoje.

Além de repor o limite máximo de 10 pessoas por ajuntamento, o Governo vai aprovar um diploma que prevê contraordenações, com o reforço das forças de segurança na rua, permitindo “a autuação de quem organize ou de quem participe de ajuntamentos que não sejam permitidos”.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou ontem 63,3% das novas infecções de covid-19, com 164 dos 259 novos casos, enquanto a Região Norte concentrou 27,4% das infecções, mais 71 casos, segundo a Direcção-Geral da Saúde. LVT tinha 77% dos novos casos divulgados no domingo, 74,8% do total de novas infecções divulgadas no sábado, 76% na sexta-feira e 78% na quinta-feira.

*Com Lusa