São boas as memórias por parte do Madeira Andebol SAD na última vez que, no Funchal, defrontou o Benfica. Na época passada, estávamos na semana da final europeia da equipa madeirense, que antes de partir para a Roménia, derrotou os lisboetas, que assim ficaram arredados da disputa pelo título nacional.

Certamente um cenário que o Benfica não deseja repetir quando logo às 15 horas,...