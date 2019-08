Madeira SAD renovado quer conquistar títulos

O Madeira Andebol SAD voltou ontem ao trabalho para nova temporada. Doze reforços marcam este inicio de semana com a equipa orientada pela técnica Sandra Fernandes dividida entre o trabalho de campo e os habituais exames médicos.

Com um grupo de trabalho fortemente renovado e onde claramente pontifica as jovens vindas da formação do Académico do Funchal, AD Camacha e CD Bartolomeu...