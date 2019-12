O Campeonato Nacional da I Divisão, Andebol 1, regressa esta tarde, às 19 horas, ao Pavilhão do Funchal, para mais um encontro desta fase regular, entre as formações do Madeira Andebol SAD e do Maia.

Um jogo que certamente vai exigir o máximo das competências dos andebolistas comandados pelo técnico Paulo Fidalgo. Do outro lado está uma das revelações da prova, maiatos que na primeira...