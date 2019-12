O Madeira Andebol SAD empatou ontem no Pavilhão do Funchal frente ao Boavista a 22 golos, com um empate ao intervalo a 11-11.

Um jogo claramente marcado pela toada de equilíbrio e sobretudo, um resultado que vem confirmar o índice de dificuldade e competitividade deste campeonato. Os madeirenses apresentaram-se com algumas fragilidades, e nem mesmo o regresso por alguns minutos...