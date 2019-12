Uma vitória à tangente (26-25), com um golo já no final da partida, garantiu ontem à formação do Madeira Andebol SAD os três pontos sobre o Alpendorada, num encontro da I Divisão feminina de andebol, que ao intervalo registava um resultado 15-12 para as andebolistas comandadas pela técnica Sandra Fernandes.

Um jogo complicado, num campo sempre difícil de actuar e onde as madeirenses...