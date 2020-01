A derrota do Madeira Andebol SAD na Marinha Grande foi a principal surpresa da jornada de ontem, que fechou um fim-de-semana andebolístico onde as duas equipas da Região disputaram a primeira dupla ronda de 2020 fora de portas.

Depois do empate no sábado em casa do modesto Juventude de Lis, ontem o Madeira SAD foi a casa do SIR 1.º de Maio/João Barros perder por 21-19, com a equipa...