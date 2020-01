A comissão especializada de Recursos Naturais e Ambiente da Assembleia Legislativa da Madeira deu, ontem, parecer negativo a um projecto de lei do PAN na Assembleia da República para proibir os voos no período nocturno (entre a meia-noite e as 06h00) em todos os aeroportos nacionais, incluindo os do nosso arquipélago. Este parecer teve o apoio do PSD, CDS e JPP, enquanto o PS optou...