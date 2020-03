Um pequeno sismo que se presume ser mais uma réplica (a oitava) após o sismo de magnitude 5.2 que fez tremer a terra na noite de sábado, ocorreu ontem de madrugada, no arquipélago da Madeira, a Sudoeste das ilhas Desertas.

De acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo foi registado às 6h22 da manhã de terça-feira, a apenas 5 quilómetros da...