A Madeira registou ontem mais dois casos positivos de covid-19, ambos importados, subindo para 53 o número total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (duas estão já recuperadas).

Destes novos casos ontem reportados pelo IASaúde, um deles é proveniente do Reino Unido, residente no concelho de Santa Cruz e tem idade compreendida entre os 50 e 59 anos. Regressou à Madeira no...