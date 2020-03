O Governo Regional vai implementar medidas excepcionais nos principais pontos de entrada na Região Autónoma da Madeira, ao abrigo das medidas preventivas de contenção da pandemia do coronavírus, que visam, nomeadamente, a proibição da acostagem de navios de cruzeiro no porto do Funchal e um controlo mais apertado nas chegadas do Aeroporto da Madeira.

Segundo apurou o DIÁRIO, os novos...