“Cada voo que aterra no nosso território corresponde a uma ameaça real à nossa saúde”, alertou o presidente do Governo Regional da Madeira, sublinhando a necessidade de encerrar os aeroportos do arquipélago.

Miguel Albuquerque solicitou, ontem, ao Presidente da República, através do Representante da República na RAM, a urgência de medidas no encerramento imediato dos aeroportos da...