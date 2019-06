Madeira passa a ter provedor do animal

Tudo se encaminha para que a Região venha a ter em breve um provedor com a missão da defesa, bem-estar e protecção dos animais. O primeiro passo nesse sentido foi dado ontem, na Assembleia Legislativa da Madeira, com a discussão de duas propostas, uma do PSD e outra do PCP, que viabilizam aquela figura, embora com diferenças significativas entre ambas.

Sílvia Vasconcelos (PCP) defendeu...