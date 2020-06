A Madeira associa-se ao evento que irá decorrer, no dia 13 de Junho, sábado, a propósito do Dia Mundial do Bem-Estar – ‘Global Wellness Day’ (GWD). A celebração on-line, que será transmitida durante 24 horas, do nascer ao pôr do sol em todo o mundo, começa na Nova Zelândia e irá percorrer 54 países, com 64 participantes, sendo alguns deles caras conhecidas do panorama internacional...