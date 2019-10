Entre sexta-feira e domingo a Madeira contará com prova de três importantes eventos de canoagem em termos internacionais, organizadas pela Associação Regional de Canoagem da Madeira.

A primeira iniciativa, está marcada para as 16 horas de sexta-feira, na praia do Seixal, com a realização do Madeira Surfski Lifesaving, competição que vai já na sua quarta edição e irá contar com vários...