O primeiro-ministro António Costa, na sua deslocação à Madeira, no final do mês passado e início deste mês, para protagonizar a rentrée nacional do PS, por duas vezes se referiu à diminuição da taxa de juros, que a República cobra à Madeira, no âmbito do PAEF-RAM. Em síntese, António Costa disse que, já neste ano, por via de uma norma do Orçamento do Estado, houve uma redução na...