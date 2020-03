A Madeira não está a cumprir o preconizado pela DGS - Direcção Geral da Saúde - no que diz respeito a admissão de utentes/residentes em lares. A directiva 09/2020 de 11 de Março e com actualização no dia 20, última sexta-feira, determina que “para a admissão de novos residentes/utentes, deve ser realizado o teste laboratorial para SARS-CoV-2” e que “independentemente da avaliação...