A propagação do coronavírus já está a obrigar ao cancelamento de centenas de iniciativas, no contexto mundial. Na Madeira, ao nível desportivo, aproxima-se uma época do ano propícia à organização de eventos. Por altura da Páscoa, decorrem vários torneios, envolvendo a entrada de muitas equipas, quer do território nacional, quer mesmo do estrangeiro.

Mas há muitos outros eventos...