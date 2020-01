Tosse, febre e dificuldades respiratórias. São estes os sintomas que, associados a um regresso da China ou contacto com um doente infectado podem significar que uma pessoa está infectada com o novo coronavírus (2019-nCoV). Para dar resposta a estes casos, a Madeira criou uma linha de apoio através do 800 24 24 20.

O SESARAM, o IASaúde e a Protecção Civil estiveram reunidos, ontem...