A Madeira apresentou ontem mais um dia sem novos casos de covid-19 confirmados, permanecendo nos 90, destacando-se no boletim diário do IASAÚDE sobre a situação da pandemia na Região Autónoma, mais três pessoas recuperadas, todas do foco em Câmara de Lobos, totalizando já 76 casos recuperados e 14 ainda com o vírus no sistema, mas sem necessidade de hospitalização.

