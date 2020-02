O Orçamento de Estado para 2020 que foi aprovado, ontem, na Assembleia da República é, no que diz respeito à Madeira, muito diferente do documento que foi aprovado na generalidade. Foram aprovadas, na especialidade, mais de uma dúzia de alterações, muitas delas contra a vontade do Governo da República que podem clarificar muitas das questões pendentes.

Os deputados do PSD apresentaram...