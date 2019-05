Madeira festeja 12 títulos lusos sobre patins

A patinagem de velocidade da Madeira continua a amealhar feitos em termos internacionais e nacionais, desta feita a comitiva de 31 patinadores em representação do Marítimo, CDR Prazeres e CDR Santanense foi imperial na Marinha Grande, no passado fim-de-semana, no decorrer do Campeonato Nacional de estrada para cadetes e juniores.

Ao todo foram festejados 12 títulos de campeões de...