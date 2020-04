A Madeira é a única região do país que não registou até ao momento qualquer óbito por covid-19, depois de, anteontem, o Alentejo ter lamentado a primeira morte, um idoso de 87 anos. Mas isso não é fruto da capacidade de rastreio que até ao momento tem sido demonstrada. No capítulo da despistagem ao novo coronavírus, a Região tem realizado quatro vezes menos testes do que o país....