Madeira esquecida em vários programas eleitorais

As regiões autónomas, em particular a Madeira, são esquecidas em boa parte dos programas eleitorais das forças políticas, que se apresentam às eleições legislativas nacionais do próximo domingo. Entre os partidos actualmente com representação na Assembleia da República, existem dois que praticamente não se referem à Madeira nos seus programas. O mais surpreendente deles é o CDS....