A vela madeirense esteve em plano de evidência no passado fim-de-semana, na primeira edição do Cascais Vela 2019, que contou com centenas de velejadores que competiram em cinco classes distintas.

Durante dois dias a baía de Cascais proporcionou mais um bonito espectáculo da vela portuguesa e onde os atletas da Associação Náutica da Madeira (ANM) estiveram em bom plano.

Na classe SB20,...