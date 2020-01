Um total de 18 medalhas e três recorde de Portugal foi o que a comitiva madeirense conquistou nos Campeonatos de Nacionais de Masters de Inverno em natação, que teve terminou no passado domingo em Vila Franca de Xira.

No derradeiro dia de competição, os nadadores madeirenses viriam a subir ao pódio por sete ocasiões com destaque para as medalhas de ouro alcançadas por Susana Sousa...