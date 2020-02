Tiago Li (São Roque) venceu a competição de Singulares Juniores Masculinos, durante o XVI Torneio de Ténis de Mesa IFC Torrense “Cidade do Seixal”, prova pontuável do Calendário Geral da Federação Portuguesa, que decorreu este fim-de-semana.

Em termos colectivos, destaque também para as vitórias do 1.º de Maio, em Infantis Masculinos, da ACM Madeira, em Cadetes Femininos, e do São...