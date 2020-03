A Região tem quatro casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, com resultado preliminar positivo, que aguardam validação do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA). A estes, juntam-se dois já devidamente confirmados, quer nas análises do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, como também do INSA, totalizando assim seis casos de infectados na Madeira....