As equipas de voleibol do Madeira e do Marítimo jogam este fim-de-semana no continente, em partidas a contar para a II Divisão nacional.

A equipa feminina do Madeira (5.ª classificada com 4 pontos) vai enfrentar uma jornada dupla, defrontando hoje, às 16 horas, a Lusófona, formação que ocupa o 3.º lugar com 8 pontos. Um jogo que vai testar as capacidades da equipa comandada por...