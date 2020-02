A castração química para os pedófilos já não vai ser discutida hoje na Assembleia da República, depois de Eduardo Ferro Rodrigues ter decidido, ontem, que o projecto-lei do Chega não reúne os “requisitos constitucionais” para subir ao plenário. A decisão surgiu depois de todos os partidos com assento no parlamento nacional terem considerado a proposta inconstitucional, bem como...