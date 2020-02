O triatlo madeirense apresentou-se em força na sétima edição do Duatlo de Rio Maior/Campeonato Nacional de clubes de Duatlo, que teve lugar naquela cidade do distrito de Santarém no passado sábado.

Num evento que ficou marcado por alguma chuva, num trajecto bastante rápido, os nove atletas insulares tiveram pela frente uma competição com um segmento de corrida de 5.150 metros, de...