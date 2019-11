O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou ontem a Vidrametro, uma empresa que se candidatou e obteve apoios do FEDER e do Governo Regional para o seu funcionamento. Na oportunidade, o governante disse que a Madeira é a região com mais baixa fiscalidade do país.

“Vamos continuar este percurso de diminuir os ónus, os encargos e os impostos sobre as empresas para...