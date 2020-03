“O IAPMEI e o Turismo de Portugal distinguiram 2.337 empresas de vários sectores de actividade com o Estatuto de PME Excelência 2019”, 42 das quais da Região Autónoma da Madeira, menos 7 do que há um ano. “Em conjunto, as ‘PME Excelência’ madeirenses são responsáveis por 1.210 postos de trabalho e por um volume de negócios superior a 147 milhões de euros”, informa o Instituto de...