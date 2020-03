A Orquestra Clássica da Madeira promove um concerto da Orquestra de Cordas Madeira Camerata, que se realiza hoje, pelas 21h30, no Belmond Reid’s Palace.

“Neste concerto serão interpretadas várias obras, com destaque para o Concerto Grosso N.º 5 do compositor do barroco madeirense António Pereira da Costa, o Concerto Grosso Op.6 N.º8 de A. Corelli, entre outras peças miniatura, verdadeiras...