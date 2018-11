É já na próxima sexta-feira e sábado que se realiza a segunda edição do Festival Gastronómico do Atlântico, evento, organizado pela OF Agency e pelo Chef Octávio Freitas com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e do DIÁRIO.

Recorde-se que o Festival Gastronómico do Atlântico tem um conceito bastante particular, onde se destaca o que de melhor e mais saboroso se serve em alguns...