O presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, anunciou, ontem, no decorrer do debate mensal no parlamento sobre ‘Protecção Civil Regional e Segurança da População’, que na segunda-feira foi lançado o concurso público para o aluguer do helicóptero de vigilância e combate a incêndios para o próximo Verão. A novidade é que este procedimento é promovido pelo próprio Governo...