A Madeira registou ontem a temperatura mais alta de sempre no mês de Fevereiro com a estação meteorológica da Ponta do Sol a atingir os 28,9 graus centígrados ao meio-dia, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O Funchal registou a segunda temperatura mais alta ao atingir os 28,1 graus centígrados, seguido da Quinta Grande com 25,8 graus, indicou o IPMA.

A humidade...