Madeira assume presidência portuguesa em comissão da OSPAR

Em reunião realizada recentemente na Holanda, o Estado Português propôs a nomeação de Pedro Sepúlveda, Técnico Superior da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, como ‘co-convenor’ do Intersessional Correspondence Group on Marine Litter (ICG-ML), que foi prontamente aceite e saudada pela Comissão OSPAR. Desta forma, a co-liderança deste importante grupo de trabalho...