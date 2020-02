O Madeira Andebol SAD brindou ontem, no Pavilhão do Funchal, os adeptos da modalidade com mais uma vitória nas provas europeias, batendo a equipa da República Checa do Karvina por 30-27. Ao intervalo registava-se um resultado de 15-13 também favorável aos andebolistas comandados pelo técnico Paulo Fidalgo.

Uma vitória que nada resolve, por agora, o resultado final destes oitavos-de-final,...