A equipa feminina do Madeira Andebol SAD regressa à Região com um salto bem positivo em termos pontuais, confirmando o favoritismo que lhe era atribuído para esta dupla ronda no continente.

Ontem, em casa do Alcanena, nova vitória, agora por 30-22, com 15-9 ao intervalo vantagem também para os lados da SAD.

Mónica Soares foi uma das andebolistas em foco. No sábado já havia apontado...