O Madeira Andebol SAD cumpre esta tarde a partir das 16 horas em casa do Boa Hora, em Lisboa a terceira jornada da fase regular do campeonato nacional da I Divisão. Uma partida onde os comandados do técnico Paulo Fidalgo apresentam-se na máxima força e onde claramente apostam em regressar ao Funchal com a totalidade dos pontos em disputa.

A formação do Boa Hora este ano de regresso...