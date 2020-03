A formação do Madeira Andebol SAD fechou a sua participação na fase regular do campeonato nacional da I Divisão, vencendo ontem nos Açores, o Sporting da Horta por 31-23, com 15-10 ao intervalo também favorável aos madeirenses.

Com este desfecho, a formação comandada pelo técnico Paulo Fidalgo assegurou o sétimo posto na tabela classificativa, agora com 49 pontos, numa jornada em...