O Pavilhão do Funchal recebe hoje, às 17 horas, a última partida em casa do Madeira Andebol SAD na fase regular do campeonato nacional da I Divisão em seniores masculinos, frente ao FC Gaia, no penúltimo encontro desta fase na competição.

Uma autêntica final para os madeirenses que, ainda assim, não dependem de si para poder alcançar um lugar entre os seis primeiros classificados....