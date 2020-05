Por mais voltas que alguns possam dar, as quarentenas que os Açores foram obrigados a abolir no sábado passado, por ordem do Tribunal continuam em vigor na Madeira. O País é o mesmo, as leis também, mas pelos vistos, ‘cada cabeça, sua sentença’.

