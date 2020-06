Restam duas das 90 pessoas com covid-19 activo na Região Autónoma da Madeira, sendo que os últimos casos confirmados ocorreram há 38 dias, ou seja mais de 5 semanas, ocorrido com quatro pessoas em Câmara de Lobos. Poderá ser um destes que ainda permanece positivo. Mas a pessoa que está há mais tempo infectado é do Funchal e já lá vão 56 dias, tendo sido registado o teste a 19 de...