Madalena Costa conquista o país com os patins

Foi na ‘Cidade Berço’ de Portugal que Madalena Costa conquistou o país com os seus patins. A jovem patinadora, que pertence aos quadros do Santacruzense, venceu, no sábado, o seu quarto título de campeã nacional em patinagem artística, revalidando o ceptro na categoria de infantis femininos.

No Pavilhão Multiusos de Guimarães, a madeirense de 10 anos assinalou um tetra inédito na...