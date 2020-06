A vontade de despertar para a beleza das paisagens do concelho de Machico, associada ao interesse em “sensibilizar e educar os jovens e menos jovens para os mais variados fenómenos sociais e ambientais através da imagem enquanto criação artística” levou o Grupo de Teatro de Machico, em colaboração com a Câmara Municipal e com o apoio da Direcção Regional da Cultura, a lançar no...