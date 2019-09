Machico e Porto Moniz têm novas Lojas de Juventude

As Lojas de Juventude de Machico e do Porto Moniz ganharam novos espaços, mais amplos e dotados de melhores condições, por forma a oferecerem um serviço de maior qualidade. Assim, já a partir desta quinta-feira, em Machico a Loja abre na Casa do Povo local, enquanto no Porto Moniz os jovens poderão passar a se encontrar nas instalações da piscina coberta do Complexo Desportivo.