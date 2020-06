A Câmara Municipal de Machico celebrou, na passada segunda-feira, dia 15 de Junho, a assinatura de protocolos de apoio e cooperação com as associações desportivas das cinco freguesias do concelho.

Ao todo são mais de 100 mil euros (100.325 euros), a repartir por 12 associações desportivas no decorrer deste ano de 2020, o que equivale a um acréscimo de 4,5% comparativamente ao ano...