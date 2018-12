“Lutar pela primeira vitória”

O Marítimo joga, neste sábado, uma final na luta em que, indesejadamente, se colocou pela manutenção na I Liga do futebol português. Uma final, passe o exagero da palavra, porque do outro lado estará um adversário, o Tondela, colocado logo abaixo na classificação, com menos um ponto que os verde-rubros.

Petit revelou, na abordagem ao jogo levada a cabo ontem, que a equipa “tem...